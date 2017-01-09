Выплата единовременной прибавки к пенсии началась 9 января
С 9 января пенсионерам начинают выплачивать единовременную прибавку к пенсии. Она полагается почти 56 тысячам жителей Выборгского района Ленобласти. По 5 тысяч рублей получат все - и гражданские, и военные, и работающие пенсионеры.
Выплаты через почтовые отделения начнутся с сегодняшнего дня по графику вместе с пенсией. Тем, кто уже получил пенсию в первых числах января, единовременную прибавку доставят в период с 21 по 27 января.
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