Выплата единовременной прибавки к пенсии началась 9 января

09.01.2017 10:42

С 9 января пенсионерам начинают выплачивать единовременную прибавку к пенсии. Она полагается почти 56 тысячам жителей Выборгского района Ленобласти. По 5 тысяч рублей получат все - и гражданские, и военные, и работающие пенсионеры.

Выплаты через почтовые отделения начнутся с сегодняшнего дня по графику вместе с пенсией. Тем, кто уже получил пенсию в первых числах января, единовременную прибавку доставят в период с 21 по 27 января.