Торговля спиртосодержащей непищевой продукцией на месяц под запретом
Розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией необходимо приостановить на месяц. Об этом сообщает территориальный отдел Роспотребнадзора по Выборгскому району со ссылкой на распоряжение главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. В связи со случаями массовых острых отравлений людей с 26 декабря запрещено продавать непищевую продукцию, содержащую более 25 % этилового спирта, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.
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