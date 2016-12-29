Торговля спиртосодержащей непищевой продукцией на месяц под запретом

29.12.2016 15:12

Розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией необходимо приостановить на месяц. Об этом сообщает территориальный отдел Роспотребнадзора по Выборгскому району со ссылкой на распоряжение главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. В связи со случаями массовых острых отравлений людей с 26 декабря запрещено продавать непищевую продукцию, содержащую более 25 % этилового спирта, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.