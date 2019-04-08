Новый выпуск программы "Спортивный интерес" выйдет в эфир 13 апреля

08.04.2019 17:51

Уже в субботу, 13 апреля, на телеканалах ТНТ и МатчТВ в эфир выйдет очередной выпуск программы «Спортивный интерес».

Вас ждёт увлекательное путешествие по фитнес-залам и спортивным клубам Выборга, а также любопытное интервью с "Выборгской ракетой" Виталием Петровым, в котором он расскажет о своих гоночных приключениях в Карелии и Америке... Мы посетим областные соревнования по дзюдо и будем вместе болеть за выборгскую чемпионку Марию Полякову.

И в самом конце программы мы приготовили для вас небольшой сюрприз в жанре реалити.

Не пропустите - 13 апреля на телеканалах ТНТ и МатчТВ "Спортивный интерес"!