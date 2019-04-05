05.04.2019: "Город. Новости по-выборгски" на "Матч ТВ"
05.04.2019 09:57
В пятницу, 5 апреля, время вечернего выхода программы «Город. Новости по-выборгски» на телеканале «Матч ТВ» - 23:55.
В субботу, 6 апреля, эфир в 13:00 и в 14:00.
В пятницу, 5 апреля, время вечернего выхода программы «Город. Новости по-выборгски» на телеканале «Матч ТВ» - 23:55.
В субботу, 6 апреля, эфир в 13:00 и в 14:00.
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09:57 05.04.2019: "Город. Новости по-выборгски" на "Матч ТВ"