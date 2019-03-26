26.03.2019: "Город. Новости по-выборгски" на "Матч ТВ"
Ближайшее время выхода программы «Город. Новости по-выборгски» на телеканале «Матч ТВ» - в ночь на среду, 00:40.
27 марта эфир в 7:00 и в 11:00.
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