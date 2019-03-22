22.03.2019: "Город. Новости по-выборгски" на "Матч ТВ"
22.03.2019 10:24
Ближайшее время выхода программы «Город. Новости по-выборгски» на телеканале «Матч ТВ» - в ночь на субботу, 00:40.
23 марта эфир в 12:35 и в 16:05.
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