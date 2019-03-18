Кирха в Приморске передана местному музею

18.03.2019 14:36

Кирха святой Марии Магдалины - уникальный памятник архитектуры - полностью передана Приморскому краеведческому музею. Городской Дом культуры, который занимал часть помещений, переехал в здание бывшего Дома творчества. Коллектив музея думает над концепцией новых выставок и разрабатывает экскурсии. Планируется, что в перспективе учреждение вырастет в историко-культурный музейный центр...

О планах и заботах музейщиков вам расскажут сегодня наши корреспонденты в программе "Город. Новости по-выборгски"...