13.03.2019: "Город. Новости по-выборгски" на "Матч ТВ"
13.03.2019 09:24
13 марта время выхода программы «Город. Новости по-выборгски» на телеканале «Матч ТВ» - 11:00 и 16:40.
14 марта эфир в 11:00.
13 марта время выхода программы «Город. Новости по-выборгски» на телеканале «Матч ТВ» - 11:00 и 16:40.
14 марта эфир в 11:00.
|
Марта 2019
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
11:06 ► Выборгские студенты отличились на 3-м областном чемпионате WorldSkills Russia
11:01 Пассажиры "Ласточки" не скучают в дороге
10:25 Прогноз погоды на 14 марта
09:49 ► Губернатор поднялся на Часовую башню и высказал новые идеи по реставрации Выборга
09:24 13.03.2019: "Город. Новости по-выборгски" на "Матч ТВ"