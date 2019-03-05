► «Спортивный интерес» возвращается на экраны!
13 марта 2019 года в эфир выйдет возрождённый "Спортивный интерес!". Будьте с нами на телеканале ТНТ и в вечернем эфире Матч ТВ!
13 марта 2019 года в эфир выйдет возрождённый "Спортивный интерес!". Будьте с нами на телеканале ТНТ и в вечернем эфире Матч ТВ!
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16:17 Женский литературный стендап прошел в библиотеке Аалто
15:56 ► «Спортивный интерес» возвращается на экраны!
15:32 ► Почему парк Монрепо огородили - объясняет его директор
12:59 Прогноз погоды на 6 марта
11:58 Слушайте программу "Выборгский гид" с Юрием Лабецким на волне 91,2 FM
11:52 ► Фестиваль видеоигр состоялся в Выборге
11:36 Дмитрий Шаров стал победителем Кубка Санкт-Петербурга по рукопашному бою
11:07 ► В Выборге выбрали «Мисс Совершенство – 2019»
10:49 Александра Побойкина взяла золото на 60-метровке с барьерами
10:30 Масленичные гулянья пройдут 10 марта на Рыночной площади
10:02 05.03.2019: "Город. Новости по-выборгски" на "Матч ТВ"