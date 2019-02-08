08.02.2019: "Город. Новости по-выборгски" на "Матч ТВ"
08.02.2019 09:39
В пятницу, 8 февраля, время выхода программы «Город. Новости по-выборгски» на телеканале «Матч ТВ» - 19:05.
В субботу, 9 февраля, эфир в 11:10.
В пятницу, 8 февраля, время выхода программы «Город. Новости по-выборгски» на телеканале «Матч ТВ» - 19:05.
В субботу, 9 февраля, эфир в 11:10.
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