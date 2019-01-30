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Главный врач Выборгской межрайонной больницы ответит на вопросы

30.01.2019 09:49

Irina IsmagilovaВ феврале гостем программы "Город. Новости по-выборгски" станет руководитель Выборгской межрайонной больницы Ирина Исмагилова. У наших зрителей есть возможность адресовать главврачу волнующие их вопросы. На них Ирина Викторовна ответит в эфире. Обращения принимаются до 8 февраля по телефону 2-63-47, по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., в группе ВыборгТВ ВКонтакте.

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