Главный врач Выборгской межрайонной больницы ответит на вопросы

30.01.2019 09:49

В феврале гостем программы "Город. Новости по-выборгски" станет руководитель Выборгской межрайонной больницы Ирина Исмагилова. У наших зрителей есть возможность адресовать главврачу волнующие их вопросы. На них Ирина Викторовна ответит в эфире. Обращения принимаются до 8 февраля по телефону 2-63-47, по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , в группе ВыборгТВ ВКонтакте.