Выборжанка Женя Поликарпова принимает участие в проекте «ПЕСНИ» на ТНТ

30.03.2018 15:48

Выборжанка Женя Поликарпова, экс-солистка группы «Винтаж», принимает участие в музыкальном проекте «ПЕСНИ», который стартовал в этом году на канале ТНТ. Певица сейчас живёт в Москве. Наши корреспонденты дозвонились до Евгении и поинтересовались, что сегодня происходит в её жизни и карьере и почему она решила принять участие в шоу. Интервью с Женей Поликарповой - сегодня в итоговой программе "Город" на ТНТ в 19 часов.

Напомним, в музыкальном проекте «ПЕСНИ» руководители двух крупнейших музыкальных лейблов России Максим Фадеев и ТИМАТИ объединились, чтобы из талантливых и музыкально одаренных молодых людей сделать «звезд» сцены нового шоу-бизнеса. 9-й выпуск шоу, в котором принимает участие наша землячка Женя Поликарпова, стартует на ТНТ в субботу, 31 марта, в 21.00. Телезрители могут бесплатно голосовать за выбывших конкурсантов и участников шоу при помощи мобильного приложения ТНТ-CLUB.