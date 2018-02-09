ТНТ представляет новое кулинарно-развлекательное шоу «Большой завтрак»

09.02.2018 16:38

11 февраля в 12:00 на ТНТ - «Большой завтрак». Ешь, смейся, смотри!

Как приготовить идеальное кулинарное шоу? Берем одного профессионального шеф-повара, добавляем ведущую с отменным чувством юмора, замешиваем это со звездным гостем, приправляем большой долей иронии и подаем обычным посетителям кафе. «Большой завтрак» на ТНТ готов!

«Большой Завтрак» — это новое еженедельное кулинарно-развлекательное шоу. Ведущая проекта — Марина Кравец — одна из самых красивых девушек российского телевидения, единственная женщина-резидент Comedy Club. Вместе с именитым шеф-поваром Артёмом Лосевым она приготовит изысканные блюда, а также разузнает последние новости из жизни звезд, которые еженедельно заглядывают в гости.

Все действие «Большого завтрака» разворачивается в кафе в центре Москвы. Посетители кафе не просто наблюдают за процессом приготовления блюда, а принимают непосредственное участие в шоу: помогают в приготовлении блюда, задают вопросы звездному гостю, а также вместе с ним, ведущей и шеф-поваром участвуют в дегустации блюда, делятся своими эмоциями и впечатлениями.

Марина Кравец: «Это шоу грандиозное, феерическое, весёленькое! У нас получилось такое телевизионное кафе, куда прийти может любой желающий! В конце программы мы со звёздным гостем стараемся угостить всех посетителей, а их обычно человек 20-25. Кстати, любой из них также может задать вопрос известному человеку, который в этот момент лепит пельмени или режет огурец. Часто самые неожиданные вещи о себе звёзды рассказывают именно на кухне, а мы это еще и снимаем на камеру. Вообще нашу утреннюю кулинарную программу можно назвать стендап-шоу, так как присесть ты просто не успеваешь, в ней много импровизации, в процессе готовки иногда не понимаешь «где логика?!», но всегда получается очень вкусно. И конечно, у нас много классных звёздных гостей, которые приходят к нам весело поболтать, поработать на нашей кухне и за свои старания получить еду. И потом не часто увидишь, что, например, Гарик Харламов, оказывается, не только ест, но еще и готовит».

В каждой программе по эксклюзивным рецептам, разработанным Артёмом Лосевым, готовятся два блюда: быстрое, которое можно сделать буквально за пару минут, и блюдо по уникальному рецепту, в приготовлении которого и участвует приглашенная звезда.

В первых выпусках «Большого завтрака» зрители увидят Азамата Мусагалиева, Гарика Харламова, Стаса Старовойтова, Юлию Франц и других звезд.

«Большой завтрак» каждое воскресенье в 12:00 на ТНТ!