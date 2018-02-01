Завершена реорганизация Выборгской межрайонной больницы
Жители Светогорского и Каменногорского поселений теперь закреплены за Выборгской межрайонной больницей. Её главный врач Ирина Исмагилова на заседании общественного совета по здравоохранению сообщила, что реорганизация завершилась. Отныне медучреждения Светогорска и Каменногорска считаются подразделениями выборгской больницы. Подробнее об этой и других новостях в сфере медицины сегодня в программе «Город. Новости по-выборгски» на телеканале ТНТ в 19 часов.
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