Завершена реорганизация Выборгской межрайонной больницы

01.02.2018 12:02

Жители Светогорского и Каменногорского поселений теперь закреплены за Выборгской межрайонной больницей. Её главный врач Ирина Исмагилова на заседании общественного совета по здравоохранению сообщила, что реорганизация завершилась. Отныне медучреждения Светогорска и Каменногорска считаются подразделениями выборгской больницы. Подробнее об этой и других новостях в сфере медицины сегодня в программе «Город. Новости по-выборгски» на телеканале ТНТ в 19 часов.