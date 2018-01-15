В православном театре "Лествица" состоялась премьера

15.01.2018 16:24

У верующих продолжаются святки – период от Рождества Христова до Крещения Господня. В это время принято веселиться, прославляя спасителя. В Свято-Ильинском храме по давней традиции в рождественские дни устраивают детские театрализованные представления. В этом году юные зрители увидели новый спектакль из репертуара православного театра «Лествица». Репортаж с премьеры сегодня в программе "Город. Новости по-выборгски" на телеканале ТНТ в 19 часов.