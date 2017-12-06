Затонувший теплоход "Короленко" поднимут из воды

06.12.2017 14:20

Теплоход Короленко, сгоревший в ночь на 31-е июля, уберут из бухты Салакка-Лахти в ближайшее время. Во всяком случае, его надводную часть. Об этом сообщил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов на заседании Совета депутатов г. Выборга. Он также добавил, что в правительство Ленинградской области направлено письмо с просьбой включить в бюджет 2018 года проектные работы по реконструкции набережной от Выборгского замка до гостиницы «Дружба».

Подробнее об этом - сегодня в программе "Город. Новости по-выборсгки" на телеканале ТНТ в 19 часов.