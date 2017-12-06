8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Затонувший теплоход "Короленко" поднимут из воды

06.12.2017 14:20

Korolenko010817Теплоход Короленко, сгоревший в ночь на 31-е июля, уберут из бухты Салакка-Лахти в ближайшее время. Во всяком случае, его надводную часть. Об этом сообщил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов на заседании Совета депутатов г. Выборга. Он также добавил, что в правительство Ленинградской области направлено письмо с просьбой включить в бюджет 2018 года проектные работы по реконструкции набережной от Выборгского замка до гостиницы «Дружба».
Подробнее об этом - сегодня в программе "Город. Новости по-выборсгки" на телеканале ТНТ в 19 часов.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Декабря 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»