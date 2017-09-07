«ПОПАДИ НА ТНТ!»

07.09.2017 12:21

ТНТ объявляет беспрецедентную всероссийскую акцию, главными героями которой станут зрители телеканала.

С 9 сентября, в 19 городах России!

Гигантский съемочный трейлер ТНТ отправляется в большой российский тур: 19 городов, 4000 километров, 3000 видеороликов с участием хэдлайнеров тура — зрителей телеканала ТНТ.

ТНТ приедет, чтобы сделать тебя звездой.

В большом трейлере на колесах для этого есть все:

— Гримерка;

— студия, оборудованная светом, съемочной техникой и хромакеем;

— монтажка, где работают над финальным вариантом ролика.

Как попасть на ТНТ?

— Узнай где именно в твоем городе остановится трейлер ТНТ (следи за анонсами);

— зарегистрируйся;

— дождись приглашения на съемку;

— пройди подготовку перед съемками (стилисты-визажисты, инструкции от режиссера — все по-взрослому, как на телевидении);

— войди в кадр и запиши бодрый ролик;

— получить ссылку со своим видео;

— размести его в сети на своей странице, снабдив тегом #ТНТздесь;

Лучшие ролики, по результатам зрительского голосования, попадут в федеральный или региональный эфир ТНТ.