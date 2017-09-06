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Задайте свой вопрос начальнику выборгской таможни Александру Ястребову

06.09.2017 12:58

Alexander YastrebovНа вопросы зрителей Выборгской муниципальной телекомпании ответит начальник Выборгской таможни Александр Ястребов. В скором времени он станет гостем студии. Направить свои обращения в адрес Александра Николаевича вы можете по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., в группе ВыборгТВ в социальных сетях, а также по телефону 2-63-47.

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