Традиционный смотр-конкурс «Ветеранское подворье» прошел в Выборге

28.08.2017 17:42

Десятки сортов помидоров, изобилие цветов и множество изделий ручной работы. Во Дворце культуры прошел районный смотр-конкурс «Ветеранское подворье».

Подробности сегодня в программе «Город. Новости по-выборгски» на телеканале ТНТ в 19 часов.