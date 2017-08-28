Традиционный смотр-конкурс «Ветеранское подворье» прошел в Выборге
Десятки сортов помидоров, изобилие цветов и множество изделий ручной работы. Во Дворце культуры прошел районный смотр-конкурс «Ветеранское подворье».
Подробности сегодня в программе «Город. Новости по-выборгски» на телеканале ТНТ в 19 часов.
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