Программа "Хронограф": история здания киноцентра "Выборг-Палас"

25.08.2017 11:03

Зданию киноцентра «Выборг-Палас» посвящен очередной выпуск программы "Хронограф". Узнать много интересного об истории места, где 25 лет подряд открывается кинофестиваль «Окно в Европу», вы сможете сегодня сразу после итоговой программы «Город» на телеканале ТНТ в 19 часов.