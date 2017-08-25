Программа "Хронограф": история здания киноцентра "Выборг-Палас"
Зданию киноцентра «Выборг-Палас» посвящен очередной выпуск программы "Хронограф". Узнать много интересного об истории места, где 25 лет подряд открывается кинофестиваль «Окно в Европу», вы сможете сегодня сразу после итоговой программы «Город» на телеканале ТНТ в 19 часов.
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