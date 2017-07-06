Помнят ли жители Выборга свой первый поцелуй?

06.07.2017 16:05

Сегодня – Всемирный день поцелуя. Праздник придумали в Великобритании. Инициатором его проведения был стоматолог. Предприимчивый врач решил: если люди станут чаще целоваться, то им придётся уделять больше внимания состоянию своих зубов. Во многих странах 6 июля проходят конкурсы поцелуев. Наша съёмочная группа попросила прохожих на улицах Выборга вспомнить, каким в их жизни был первый поцелуй. Что из этого получилось – увидите сегодня в программе «Город. Новости по-выборгски» в 19:00 на ТНТ.