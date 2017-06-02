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Илья Глинников в финале шоу «Холостяк»: «Я выбирал сердцем»

02.06.2017 10:11

TNT HolosttyakВ субботу состоится финал пятого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ! Три месяца назад Илья Глинников познакомился с 25-ю участницами, сегодня их осталось только две. Девушка неземной красоты с сильным характером Екатерина Никулина, и загадочная, ласковая и обворожительная Мадина Тамова. Совсем скоро Илье предстоит сделать самый сложный и ответственный выбор в своей жизни.
Илья Глинников: «Ни за что я не мог поверить, что в этом шоу можно найти свою любовь. Но я сделал свой выбор, и сделал его сердцем».
Но перед этим у каждой девушки будет последний шанс доказать холостяку искренность своих чувств - они устроят ему собственные свидания.
Катя Никулина: «Проверю, насколько он идеален».
Мадина Тамова: «Если плакать, то только от счастья».
Кому удастся очаровать холостяка? И кому в итоге Илья Глинников отдаст свое сердце и подарит кольцо?
Илья Глинников: «В каждом поступке моей избранницы говорят ее ценности, характер, благородство и достоинство. Она заполнила мое сердце полностью, и я уже не представляю жизни без нее. Наше чувство только-только зародилось, но если нам удастся вместе доехать до последней станции, я буду самым счастливым человеком на свете!»

Смотрите финал шоу «Холостяк» в субботу в 21:30 только на ТНТ!

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