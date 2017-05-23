Команда ВСЗ стала победителем ежегодного турслёта Выборгского района

23.05.2017 17:28

Команда Выборгского судостроительного завода завоевала первое общекомандное место на туристическом слёте предприятий и организаций района. Он прошел на территории летнего лагеря «Карельская березка». На турслет собрались сотрудники ВСЗ, полиции, «Газпрома», «Лукойла», Выборгской таможни, «Ленэнерго» и многих других организаций - всего 14 команд. Участники играли в футбол, волейбол, соревновались в туртехнике, перетягивании каната, в легкоатлетической эстафете и игре в городки. Подробности - сегодня в программе «Город. Новости по-выборгски» на телеканале ТНТ в 19 часов.