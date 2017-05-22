Медиа Группа «Наш Город» внесла свой вклад в пропаганду безопасности дорожного движения

22.05.2017 17:01

Коллектив авторов Медиа Группы «Наш Город» (Выборгская муниципальная телекомпания) – в числе победителей Регионального конкурса средств массовой информации по безопасности дорожного движения. Творческое состязание приурочили к 85-летию службы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции. В номинации «Безопасность дорожного движения» сюжет наших корреспондентов занял 2-е место. Награждение состоится 25 мая в Санкт-Петербурге – в актовом зале областного Управления Госавтоинспекции по адресу: улица проф. Попова, 42.