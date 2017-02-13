Смотровая площадка башни святого Олафа откроется через 9 месяцев

13.02.2017 10:36

Башню святого Олафа в воскресенье торжественно закрыли на реставрацию. Это историческое событие музейщики отметили вместе с посетителями. Для них организовали экскурсию и мастер-класс известного петербургского художника Валериуса. Его полотна разместили по всей башне.

По плану, реставрационные работы продлятся два года, но внутри башни они завершатся уже в ноябре 2017-го, и уже тогда вход на смотровую площадку башни будет возобновлен.

Репортаж с церемонии закрытия башни смотрите сегодня на ТНТ в 19:00 в программе «Город. Новости по-выборгски».