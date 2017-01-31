Кто и как будет лечить маленьких жителей поселка Советского

31.01.2017 12:01

Вопросы оказания медицинской помощи детскому населению обсудили в поселке Советском. Во встрече приняли участие местные власти и жители, представители областного комитета по здравоохранению, выборгской межрайонной и детской больниц. Обсуждались изменения, произошедшие 1 января 2017 года. С этого времени детское отделение поликлиники пос. Советского входит в состав Выборгской детской больницы, а не межрайонной, как было прежде. Такое решение принято областным комитетом по здравоохранению. Как было заявлено на встрече, маленькие пациенты от этого только выиграют. Подробнее - в ближайших выпусках программы «Город. Новости по-выборгски» на телеканалах ТНТ и Матч ТВ.