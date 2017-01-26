Зимний концерт «В сторону Выборга» состоялся в библиотеке Аалто

26.01.2017 12:11

Выборг вновь посетил один из организаторов традиционного музыкально-поэтического фестиваля «В сторону Выборга» пианист Алексей Гориболь. Заслуженный артист России в дуэте с лауреатом международных конкурсов виолончелистом Рустамом Комачковым дал зимний концерт в лекционном зале библиотеки Аалто. О том, как всё прошло и о планах на 10-й, юбилейный сезон фестиваля – сегодня в сюжете программы «Город. Новости по-выборгски» на телеканале ТНТ в 19 часов.