Новые подробности в деле о похищении и двойном убийстве

23.01.2017 15:27

Следственный отдел по г. Выборгу инициировал заключение под стражу подозреваемых в убийстве людей и похищении человека. Постановление о необходимости избрания такой меры пресечения рассмотрел городской суд.

Новые подробности и видео из зала суда сегодня в программе «Город. Новости по-выборгски» на телеканале ТНТ в 19.00.