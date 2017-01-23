Новые подробности в деле о похищении и двойном убийстве
Следственный отдел по г. Выборгу инициировал заключение под стражу подозреваемых в убийстве людей и похищении человека. Постановление о необходимости избрания такой меры пресечения рассмотрел городской суд.
Новые подробности и видео из зала суда сегодня в программе «Город. Новости по-выборгски» на телеканале ТНТ в 19.00.
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