Открыта вакансия видеомонтажёра

25.08.2017 11:23

Медиа Группа «Наш Город» приглашает на работу ученика видеомонтажёра для производства телевизионных новостей.

Требования: знание основ нелинейного монтажа, организованность, дисциплинированность, креативность.

Заполнить анкету вы можете по адресу: г. Выборг, ул. Димитрова, 4 (бизнес–центр «Сетка»), офис 30.

Телефон: 8 (81378) 2-63-47.