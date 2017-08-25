Открыта вакансия видеомонтажёра
Медиа Группа «Наш Город» приглашает на работу ученика видеомонтажёра для производства телевизионных новостей.
Требования: знание основ нелинейного монтажа, организованность, дисциплинированность, креативность.
Заполнить анкету вы можете по адресу: г. Выборг, ул. Димитрова, 4 (бизнес–центр «Сетка»), офис 30.
Телефон: 8 (81378) 2-63-47.
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