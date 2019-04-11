19 апреля в библиотеке Алвара Аалто пройдет акция "Библионочь-2019"

11.04.2019 10:42

В этом году акция Библионочь носит название «В волшебном зеркале театра». Вас ждёт увлекательная и разнообразная программа - "Два рассказа Василия Шукшина" в исполнении Владимира Борисова; мастер-класс по театральной импровизации от школы IMPROFF (СПб) для смелых и активных гостей; "Петрушкино представление" - яркое действо, атмосфера настоящего ярмарочного балагана, веселье и задор!

После шумной ярмарки приятно будет насладиться творческой встречей с заслуженным артистом России, актёром Государственного театра драмы и кукол "Святая крепость" Николаем Устиновым-Лещинским, а концерт группы Ziveli не даст вам уснуть, ведь это первый музыкальный коллектив в Санкт-Петербурге, играющий музыку и исполняющий песни популярных исполнителей с Балканского полуострова.

В течение всего праздника вас ждут различные мастер-классы, игры, литературно-музыкальные зарисовки, загадки и многое другое! В этот вечер каждый гость библиотеки, независимо от возраста и предпочтений, найдёт занятие по душе и получит заряд положительных эмоций на много дней вперёд.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте библиотеки.