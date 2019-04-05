Камерный хор Физтеха им. Иоффе выступит 7 апреля в Выборге

05.04.2019 16:39

7 апреля в соборе св. Петра и Павла состоится концерт хоровой и органной музыки. Выступают: камерный хор Физико-технического института им. Иоффе РАН (Санкт-Петербург); Мария Кувшинова (орган); хор им. Микаэля Агриколы (Выборг), ансамбль Travellers (Cанкт-Петербург).

В программе - произведения М Агриколы, Д. Бортнянского, С. Танеева, М. Ипполитова-Иванова, песнопения из французского монастыря Taize, спиричуэлсы и многое другое.

Начало в 18 часов. Вход свободный.