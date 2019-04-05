Камерный хор Физтеха им. Иоффе выступит 7 апреля в Выборге
7 апреля в соборе св. Петра и Павла состоится концерт хоровой и органной музыки. Выступают: камерный хор Физико-технического института им. Иоффе РАН (Санкт-Петербург); Мария Кувшинова (орган); хор им. Микаэля Агриколы (Выборг), ансамбль Travellers (Cанкт-Петербург).
В программе - произведения М Агриколы, Д. Бортнянского, С. Танеева, М. Ипполитова-Иванова, песнопения из французского монастыря Taize, спиричуэлсы и многое другое.
Начало в 18 часов. Вход свободный.
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