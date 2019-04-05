"Святая крепость": 7 апреля идет спектакль "Легенда маленького городка"

05.04.2019 11:55

7 апреля в 17.00 в театре "Святая крепость" дают «Легенду маленького городка» - спектакль по рассказам А. Гутина и Э. Севелы. Оба автора родились в маленьких городках на стыке сразу трех границ - России, Белоруссии и Украины. Здесь и происходит действие спектакля.

Герои постановки живут в штетле - маленьком еврейском городке. Это свой мир, где каждый - мудрец, каждый знает себе цену и при этом имеет одни штаны и мечется в поисках счастья. Особенный и такой узнаваемый еврейский юмор, народная музыка, национальные танцы, рецепты уникальных еврейских блюд – вот такую «Легенду» расскажут артисты театра «Святая крепость».

«Легенда маленького городка» это трагикомедия о бесценности человеческой жизни, о прекрасных людях, которые живут, преодолевая все невзгоды - бедность, беды и болезни.