► Выборгский народный театр готовит премьеру

21.03.2019 15:42

На сцене Дворца культуры идут последние репетиции нового спектакля Выборгского народного театра. Уже в это воскресенье, 24 марта, труппа покажет «Зойкину квартиру» Михаила Булгакова. Первый акт пьесы публике уже посчастливилось посмотреть на юбилее театра: в ноябре прошлого года ему исполнилось 70...