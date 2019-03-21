► Выборгский народный театр готовит премьеру
На сцене Дворца культуры идут последние репетиции нового спектакля Выборгского народного театра. Уже в это воскресенье, 24 марта, труппа покажет «Зойкину квартиру» Михаила Булгакова. Первый акт пьесы публике уже посчастливилось посмотреть на юбилее театра: в ноябре прошлого года ему исполнилось 70...
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