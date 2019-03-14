Профессор Александр Ужанков выступит с лекцией в Выборге
День православной книги отмечают сегодня во всех епархиях Русской православной церкви. Праздник был учрежден по инициативе патриарха Кирилла Священным синодом десять лет назад. Он приурочен к дате выхода первой печатной книги на Руси – «Апостол» Ивана Фёдорова. Выборгская епархия по этому случаю приглашает 16 марта на встречу с профессором, доктором филологических наук Александром Ужанковым. В библиотеке Алвара Аалто он прочитает лекцию «Слово о полку Игореве. Кто автор?» и представит публике свои открытия. Начало встречи в 15 часов. Вход свободный.
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