8 марта вход в ВЦ "Эрмитаж-Выборг" для дам будет бесплатным
Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" подготовил подарок для выборжанок к Международному женскому дню. 8 марта вход для дам будет свободным.
К акции Департамента музеев Министерства культуры присоединился и парк Монрепо. 8 марта - в честь праздника - все желающие смогут пройти на территорию музея-заповедника бесплатно.
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