8 марта вход в ВЦ "Эрмитаж-Выборг" для дам будет бесплатным

07.03.2019 10:28

Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" подготовил подарок для выборжанок к Международному женскому дню. 8 марта вход для дам будет свободным.

К акции Департамента музеев Министерства культуры присоединился и парк Монрепо. 8 марта - в честь праздника - все желающие смогут пройти на территорию музея-заповедника бесплатно.