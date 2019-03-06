Отборочный тур чемпионата по чтению вслух пройдет в библиотеке Аалто

06.03.2019 12:32

В Выборге выберут лучшего чтеца в рамках Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Отборочный тур пройдет в библиотеке Аалто 16 марта.

По правилам, участники в неформальной обстановке читают вслух, без подготовки выбранные организаторами тексты, а жюри оценивает технику и артистизм чтения.

Принять участие в чемпионате может любой желающий старше 18 лет, зарегистрировавшись на сайте biblioring.ru. Финал состоится летом в Москве.

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