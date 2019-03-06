6 марта в выборгском Доме культуры выступят "Эльфы"

06.03.2019 12:25

Музыкальный подарок к 8 Марта для выборжанок подготовили воспитанники центра детского эстрадного искусства "Эльфы". Программу "С любовью из Италии" юные артисты представят сегодня на сцене Дома культуры. Прозвучат известные итальянские хиты. Начало в 18:30, вход свободный.