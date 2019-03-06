6 марта в выборгском Доме культуры выступят "Эльфы"
Музыкальный подарок к 8 Марта для выборжанок подготовили воспитанники центра детского эстрадного искусства "Эльфы". Программу "С любовью из Италии" юные артисты представят сегодня на сцене Дома культуры. Прозвучат известные итальянские хиты. Начало в 18:30, вход свободный.
Более старые статьи:
- Финал конкурса "Мисс Совершенство - 2019" состоится в Выборге 1 марта
- Бесплатная экскурсия по Выборгу пройдет в воскресенье
- В субботу в библиотеке Аалто ждут книголюбов и поклонников поэзии
- Клуб лоскутного шитья "Штучка" покажет свои работы в Выборге
- В День святого Валентина театры Ленинградской области дарят билеты
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Выставка работ студентов академии имени Штиглица открывается в Выборге
- Музыкально-поэтический фестиваль "В сторону Выборга" открылся 19 августа
- Сайменский канал как символ добрососедства
- Библиотека Аалто и областной архив в Выборге представляют новые выставки
- Вечер памяти Валентины Толкуновой пройдет в библиотеке на Рубежной, 18