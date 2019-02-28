Финал конкурса "Мисс Совершенство - 2019" состоится в Выборге 1 марта
В пятницу, 1 марта, в выборгском Доме культуры (пр. Ленина, 20) состоится финал открытого конкурса красоты, грации и творчества «Мисс Совершенство – 2019». Начало в 17 часов.
В пятницу, 1 марта, в выборгском Доме культуры (пр. Ленина, 20) состоится финал открытого конкурса красоты, грации и творчества «Мисс Совершенство – 2019». Начало в 17 часов.
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