► Фестиваль "Книжный Выборг" откроется в субботу
«Книги о тебе и ты о книгах...». 16 февраля в библиотеке Аалто пройдёт II детский фестиваль «Книжный Выборг».
«Книги о тебе и ты о книгах...». 16 февраля в библиотеке Аалто пройдёт II детский фестиваль «Книжный Выборг».
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