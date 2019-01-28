Творческая встреча с актерами состоится в библиотеке Аалто

28.01.2019 17:10

В среду, 30 января, в лекционном зале библиотеке Алвара Аалто состоится встреча с актёрами Николаем Устиновым-Лещинским (г. Выборг) и Дмитрием Мазуровым (г. Москва). В рамках встречи состоится презентация короткометражного художественного фильма «Картина» (2018 год, реж. Валерий Варданян).

Начало в 18:30. Приглашаются все желающие.