Творческая встреча с актерами состоится в библиотеке Аалто
В среду, 30 января, в лекционном зале библиотеке Алвара Аалто состоится встреча с актёрами Николаем Устиновым-Лещинским (г. Выборг) и Дмитрием Мазуровым (г. Москва). В рамках встречи состоится презентация короткометражного художественного фильма «Картина» (2018 год, реж. Валерий Варданян).
Начало в 18:30. Приглашаются все желающие.
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