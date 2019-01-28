Героическая история "Красина" прозвучит в библиотеке на Рубежной, 18

28.01.2019 15:48

В пятницу, 1 февраля, в Межпоселенческой библиотеке состоится встреча с Ольгой Подшувейт, кандидатом географических наук, ученым секретарем филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин». Участники услышат историю спасения экспедиции Умберто Нобиле командой ледокола «Красин» и поучаствуют в мастер-классе по изготовлению модели ледокола. Как сообщили нам организаторы, мероприятие предназначено для детской аудитории. Начало в 14 часов.

А вот в субботу, 2 февраля, послушать подробности истории спасения экспедиции Умберто Нобиле командой ледокола «Красин» приглашаются взрослые слушатели. Начало лекции в 14 часов.