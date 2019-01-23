Краевед Любовь Волкова расскажет о загадках выборгских домов

23.01.2019 10:47

24 января в Выборгском замке состоится лекция старшего научного сотрудника Любови Волковой «Загадки выборгских домов».

Множество городских зданий в своем декоративном убранстве имеют некие даты. Чаще всего они размещены на фасадах, также их можно увидеть на флюгерах и балконных решетках. Иногда дата «встречает» нас в подъезде. Что означают все эти числа? Первая мысль, которая приходит в голову, - дата на здании означает год его постройки. Всегда ли это верно? Бывают ли другие толкования? Эта тема легла в основу краеведческого исследования «Загадки выборгских домов». О результатах расскажет краевед Любовь Геннадьевна Волкова. Лекция состоится в конференц-зале Выборгского замка. Начало в 16 часов. Вход свободный.