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Выставка GOODWOOD открывается в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг"

22.01.2019 17:35

GoodWood220119С 25 января по 24 февраля в ВЦ «Эрмитаж – Выборг» будет экспонироваться выставка GOODWOOD. Это уже шестая выставка этого проекта, цель которого - продемонстрировать возможности дерева как материала для создания произведений искусства. И если первые выставки были посвящены дереву в ювелирном искусстве, то сейчас к проекту присоединились скульпторы и графики.
Дерево было одним из первых материалов, который люди научились обрабатывать и активно использовать в изготовлении предметов. Оно легко в обработке, обладает прекрасными конструктивными качествами, красивыми цветом и фактурой. В любой этнографической коллекции всегда найдутся деревянные артефакты. Но дерево не осталось число ремесленным материалом народного искусства. Оно нашло применение в авторских ювелирных украшениях, где, соседствуя с металлом и камнями, находится на острие современного дизайна. Оно используется в современной скульптуре, где пластические поиски продолжают традиции русского авангарда. В европейской скульптуре дерево эффектно контрастирует с камнем, заплетается в сложные фактуры, создает неожиданные комбинации. На выставке графика представлена как традиционной ксилографией, так и печатью с сосновых досок, сохраняющих фактуру древесины.

Источник: пресс-служба ВЦ "Эрмитаж-Выборг"

Фото: vk.com / goodwoodexhibition

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