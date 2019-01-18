Выборг культурный и спортивный: афиша на 19 января

18.01.2019 11:44

Ралли-спринт среди автомобилистов-любителей пройдет на автодроме ДОСААФ (ул. Большая Каменная). Регистрация участников начнется в 10:30. Первый старт - в полдень.

В библиотеке на ул. Пионерской, 4 состоится лекция "Святая Земля": Денис Тесёлкин расскажет о своём путешествии по библейским местам. Начало в 14 часов. Приглашаются все желающие.

Абонементный концерт "Встречи с музыкой" пройдет в субботу в зале Выборгской гимназии. Выступят выпускники выборгских музыкальных школ, избравшие путь профессиональных музыкантов. Начало в 16 часов.

19 января в библиотеке Алвара Аалто состоится фортепианный концерт лауреата международных конкурсов Александра Трухина. Начало в 17:00. Вход свободный.