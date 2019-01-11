11.01.2019 17:47

2019-й год для Выборгского объединённого музея-заповедника начался с долгожданного события – башня святого Олафа открыта для посещения сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Начиная с 12 января увидеть Выборг со смотровой площадки можно в среду, четверг и пятницу с 12:00 до 16:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00 в составе группы (не более 25 человек). Понедельник и вторник - выходные дни. Группы формируются на 3-м этаже главного корпуса музея в начале каждого часа. Стоимость билета – 500 рублей (льгот нет). В стоимость входит посещение музея (три этажа постоянной экспозиции), выставочного зала (подводная археология), организованный подъём на смотровую площадку с остановками на некоторых этажах башни, где квалифицированный гид-экскурсовод расскажет об этапах строительства башни святого Олафа.

Фото: vk.com/vyborgcastle / Алёна Головач