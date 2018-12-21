В Выборге выступит с лекцией профессор Московской духовной академии Алексей Осипов
25 декабря во Дворце культуры состоится лекция профессора Московской духовной академии Алексея Осипова "Зачем человеку Бог?". Начало в 17 часов. Вход свободный. Организаторы мероприятия - Выборгская и Приозерская епархия и общественное объединение "Фаворит - Выборг".
Для справки: Алексей Ильич Осипов - русский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской духовной академии, апологет, проповедник.
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