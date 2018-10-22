Выставка «Санкт-Петербург. Образы города» открывается в центре «Эрмитаж-Выборг»

22.10.2018 16:59

25 октября 2018 года в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» открывается экспозиция «Санкт-Петербург. Образы города» из собрания Государственного Эрмитажа.

"Одним из самых ярких и всеобъемлющих типов изображения Санкт-Петербурга становится жанр архитектурной панорамы. Именно панорама, в ее современном понимании, создает тот художественный образ, в котором в единое целое сливаются берега полноводной Невы, закованные в строгие гранитные набережные, прямые, как стрела, проспекты, стремящиеся к широким площадям с монументальными памятниками, величественные здания, возведенные по проектам талантливых архитекторов, зелень садов. Многочисленные каналы, живописные острова — все то, что придает Санкт-Петербургу его неповторимое своеобразие и очарование", говорится в пресс-релизе.

На выставке представлены: масштабная ведута "Панорама Петербурга" А. Ф. Зубова, «знатнейшие проспекты» М. И. Махаева, живописные полотна и графические листы Б. Патерсена и А. Е. Мартынова, круговые панорамы Дж. Аткинсона, И. Ф. Тилькера, вид города, сделанный Г. Г. Чернецовым с лесов Александровской колонны и панорама Дж. Бернардацци с колокольни Петропавловского собора. Знаменитая «Панорама Невского проспекта» В. С. Садовникова и «Екатерингофское гулянье» К. Гампельна разворачивают перед нами этапы становления и развития города.

Для показа отобрано около 230 предметов, среди которых виды известных зданий, выполненные художниками различных эпох, зарисовки городских типов, модели памятников. На выставке, кроме того,будут представлены костюмы русских и европейских мастеров, памятные знаки и книги, посвященные Петербургу.