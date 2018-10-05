В Выборге отметят 200-летие Южно-Карельского библейского общества
7 октября 2018 года в соборе святых Петра и Павла пройдут празднования, посвящённые 200-летию создания Южно-Карельского библейского общества. В рамках юбилейных торжеств будут проводиться следующие мероприятия:
11:00 - праздничное богослужение
13:30 - праздник, посвящённый 200-летию Южно-Карельского библейского общества
15:00 - спектакль, посвящённый созданию Южно-Карельского библейского общества «В начале было слово...».
В качестве почётных гостей на праздник приглашены епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии на территории России Аарре Куугаппи, епископ епархии Миккели Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии Сеппо Хяккинен, председатель Финского Библейского Общества полевой епископ Пекка Сяркиё, Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге, а также руководители администрации Выборгского района.
В празднике принимают участие хор им. Агриколы и молодёжный хор Golden Skay собора святых Петра и Павла.
Приглашаются все желающие.
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