В Выборге отметят 200-летие Южно-Карельского библейского общества

05.10.2018 17:27

7 октября 2018 года в соборе святых Петра и Павла пройдут празднования, посвящённые 200-летию создания Южно-Карельского библейского общества. В рамках юбилейных торжеств будут проводиться следующие мероприятия:

11:00 - праздничное богослужение

13:30 - праздник, посвящённый 200-летию Южно-Карельского библейского общества

15:00 - спектакль, посвящённый созданию Южно-Карельского библейского общества «В начале было слово...».

В качестве почётных гостей на праздник приглашены епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии на территории России Аарре Куугаппи, епископ епархии Миккели Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии Сеппо Хяккинен, председатель Финского Библейского Общества полевой епископ Пекка Сяркиё, Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге, а также руководители администрации Выборгского района.

В празднике принимают участие хор им. Агриколы и молодёжный хор Golden Skay собора святых Петра и Павла.

Приглашаются все желающие.