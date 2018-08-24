Фестиваль "В сторону Выборга": концерт в библиотеке Аалто

24.08.2018 11:31

XI музыкально-поэтический фестиваль «В сторону Выборга» начался в минувшие выходные. Открытие масштабного проекта состоялось 19 августа в Зеленогорске. Обширная программа фестиваля также была представлена на площадках Репино и Комарово.

Программу выборгских концертов открывает премьера литературно - музыкальной композиции «Иван Тургеньев. Метафизика любви». Мероприятие с участием известной актрисы и телеведущей Сати Спиваковой, актера театра и кино Владимира Кошевого и пианиста Алексея Гориболя состоится 24 августа в 18.00 в библиотеке А. Аалто.

В субботу в 15 часов в библиотеке Алвара Аалто «Tempera quartet» из Финляндии представит программу, которая объединит камерные произведения Яна Сибелиуса, Эйнара Энглунда и струнный квартет № 1 Дмитрия Шостаковича.

В 18 часов в соборе святых Петра и Павла будет представлен масштабный проект «Соло с оркестром», в котором звезды фестиваля выступят с оркестром Synergy». Прозвучат произведения разных стилей и эпох, среди которых И. С. Бах, Ф. Шуберт, П. Чайковский, Я. Сибелиус, А. Пьяццолла.

Завершит фестиваль «В сторону Выборга» традиционный гала-концерт, который начнется 26 августа в 15 часов в библиотеке Алвара Аалто. На закрытии будет представлена программа избранных произведений фестиваля этого года.