В субботу город Высоцк отмечает 75-летие

22.08.2018 11:59

В субботу, 25 августа, в Высоцке пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию города. В 12:00 на городском стадионе состоится торжественное открытие праздника, в рамках которого пройдет чествование жителей, внесших свой вклад в развитие Высоцкого поселения.

Для детей подготовлена анимационная программа, которая начнется в 12:30.

Будут работать аттракционы и интерактивные площадки.

Создавать праздничное настроение будет музыкальная группа из Выборга «ИVANNA Band». Начало концерта в 14:30.

Кроме того, в этот день состоится футбольный матч между командами Высоцка и Выборга.