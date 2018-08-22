В субботу город Высоцк отмечает 75-летие
В субботу, 25 августа, в Высоцке пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию города. В 12:00 на городском стадионе состоится торжественное открытие праздника, в рамках которого пройдет чествование жителей, внесших свой вклад в развитие Высоцкого поселения.
Для детей подготовлена анимационная программа, которая начнется в 12:30.
Будут работать аттракционы и интерактивные площадки.
Создавать праздничное настроение будет музыкальная группа из Выборга «ИVANNA Band». Начало концерта в 14:30.
Кроме того, в этот день состоится футбольный матч между командами Высоцка и Выборга.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Межпоселенческая библиотека на Рубежной, 18: афиша мероприятий
- Выставка в замке расскажет об истории печатного дела в Выборге
- Органистка из Латвии выступит в субботу в Выборге
- В воскресенье в Доме культуры соберется творческий народ
- «Историю одного города» покажут в выставочном зале «Выборг – город воинской славы»